Локация для фильма ужасов: киевлянка показала как выглядит укрытие в столице (фото)

Состояние некоторых укрытий в столице до сих пор ужасает

В сети появилась информация о том, что укрытие, расположенное в одном из районов Киева, находится в ужасающем состоянии и не пригодно для использования. Данная тема, как никогда стала актуальной после массированной атаки на Киев беспилотниками.

Об этом в социальных сетях сообщила жительница Киева Алина Стрижак. Женщина в шоке от состояния убежищ, которые так выглядят на второй год войны.

Нужно понимать, что в условиях военного положения, халатность по отношению к содержанию укрытий может нести чрезвычайный риск для жизни и здоровья людей.

В укрытиии, куда удалоь попасть женщине нет абсолютно ничего. Здесь можно увидеть старые деревянные лвери, доски с огромными гвоздями и полнейшую антисанитарию.

При этом стоит помнить о том, что действующим законодательством именно на владельцев, балансодержателей и пользователей защитных сооружений гражданской защиты возложена обязанность содержать их в надлежащем состоянии.

Как сообщалось ранее, в течение 2022 — 2023 годов Киевская прокуратура предъявила в суды 54 иска об обязательствах балансодержателей и владельцев привести защитные сооружения гражданской защиты в состояние готовности.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как выглядит укрытие в центре Киева на второй год полномасштабной войны.Одно из укрытий, расположенных в Шевченковском районе Киева, находится в аварийном состоянии и не пригодно для использования. Балансодержателя через суд хотят обязать привести защитное сооружение в надлежащий вид.