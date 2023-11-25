Локація для фільму жахів: киянка показала, як виглядає укриття у столиці (фото)

Стан деяких укриттів у столиці досі жахає

У мережі з’явилася інформація про те, що укриття, розташоване в одному з районів Києва, перебуває у жахливому стані та не придатне для використання. Ця тема, як ніколи, стала актуальною після масованої атаки на Київ безпілотниками.

Про це у соціальних мережах повідомила мешканка Києва Аліна Стрижак. Жінка шокована станом притулок, який так виглядає на другий рік війни.

Потрібно розуміти, що в умовах воєнного стану, недбалість по відношенню до змісту укриттів може нести надзвичайний ризик для життя та здоров’я людей.

В укритті, куди вдалося потрапити жінці, немає абсолютно нічого. Тут можна побачити старі дерев'яні двері, дошки з величезними цвяхами і цілковиту антисанітарію.

При цьому варто пам’ятати про те, що чинним законодавством саме на власників, балансоутримувачів та користувачів захисних споруд цивільного захисту покладено обов’язок утримувати їх у належному стані.

Як повідомлялося раніше, протягом 2022 — 2023 років Київська прокуратура подала до судів 54 позови про зобов’язання балансоутримувачів та власників привести захисні споруди цивільного захисту до стану готовності.

Раніше "Телеграф " повідомляв про те, як виглядає укриття в центрі Києва на другий рік повномасштабної війни. Балансоутримувача через суд хочуть зобов’язати привести захисну споруду до належного вигляду.