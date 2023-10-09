У Києві закриють доступ до деяких укриттів: названо причину

У нічний час доби такими укриттями зможуть користуватись усі громадяни

У Києві закриють доступ до укриття у закладах дошкільної освіти для сторонніх. Ці правила діятимуть виключно під час роботи дитсадків.

У нічний час таких укриттях зможуть користуватися всі громадяни. Про це заявив начальник КДВА Сергій Попко.

"Зміни стосуються виключно об’єктів дошкільної освіти. Тепер укриття в таких закладахможуть використовуватись лише учасниками освітнього процесу — тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями", — повідомив Попко.

Столичний чиновник пояснив, що такі зміни обумовлені насамперед інтересами безпеки для захисту дітей.

Відповідно до рішення Ради оборони Києва та постанови Кабміну, з сьогоднішнього дня вносяться зміни до порядку використання укриттів Фонду захисних споруд столиці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві було проведено перевірку укриттів. Причиною для цього стала трагедія, коли під час чергової атаки Росії по столиці 1 червня десятьма ракетами "Іскандер" у Деснянському районі загинули троє людей. Вони не змогли потрапити до бомбосховища, оскільки його було закрито.