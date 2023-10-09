В Киеве закроют доступ к некоторым укрытиям: названа причина

В ночное время суток такими укрытиями смогут пользоваться все граждане

В Киеве закроют доступ к укрытиям в заведениях дошкольного образования для посторонних. Эти правила будут действовать исключительно во время работы детсадов.

В ночное время суток такими укрытиями смогут пользоваться все граждане. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко.

"Изменения касаются исключительно объектов дошкольного образования. Теперь укрытия в таких заведениях могут использоваться только участниками образовательного процесса — то есть персоналом и детьми. Посторонние лица не смогут пользоваться этими укрытиями", — сообщил Попко.

Столичный чиновник объяснил, что такие изменения обусловлены в первую очередь интересами безопасности для защиты детей.

В соответствии с решением Совета обороны Киева и постановлением Кабмина, с сегодняшнего дня вносятся изменения в порядок использования укрытий Фонда защитных сооружений столицы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве была проведена проверка укрытий. Поводом для этого стала трагедия, когда во время очередной атаки рф по столице 1 июня десятью ракетами "Искандер" в Деснянском районе погибли три человека. Они не смогли попасть в бомбоубежище, поскольку оно было закрыто.