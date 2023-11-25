Енергетики Києва переходять на посилений режим роботи: у чому причина

Аварійні відключення у місті поки що не плануються

У ніч на суботу, 25 листопада росіяни масово атакували "шахедами" Київ. За словами місцевих жителів, ця атака була наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення.

На даний момент енергетики переходять у режим посиленого чергування. Про це повідомили у прес-службі КДВА.

Так, за прогнозами синоптиків, у столиці найближчими днями очікується негода. Через це енергетики переходять у посилений режим роботи та готуються ліквідувати наслідки аварій, у разі їх виникнення.

"В місті без аварійних відключень і обмеження на разі не плануються. Але наголошую на важливості економно споживати електроенергію. Заощаджуйте! Допомагайте Києву, допомагайте країні! Це потрібно і важливо", — йдеться в повідомлннні.

Нагадаємо, що за попередніми даними, росіяни використовували під час атаки боєприпаси типу "Shahed", що баражирують. Атака відбувалася хвилями, дрони заходили до Києва численними групами та постійно змінювали курс. Незважаючи на спроби ворога уникнути систем ППО, українським воїнам вдалося збити понад 60 БПЛА. Уламки від них впали у різних районах Києва.

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