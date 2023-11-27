Ветер и снег пока не покинут Киев: когда в городе будет пик непогоды

В ближайшие дни следует быть осторожными, чтобы "не сдуло"

Ноябрь принес с собой первые морозы и снегопады в столицу. Поэтому следует считать, что зима в городе уже царит по полной. Синоптики прогнозируют, что метель продержится в Киеве еще некоторое время и потом ветер начнет утихать.

Как сообщают на сайте Meteofor, дневная температура в течение трех дней не будет опускаться ниже 2 градусов мороза. Однако самым холодным ожидается утро вторника -6 °C.

Первый день недели, 27 ноября, обещает быть снежным и очень ветреным. Ночью прошел сильный снег с дождем, однако в середине дня они должны прекратиться. Днем температура воздуха будет составлять -2 градуса, но ночью было также -2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются ночью и до наступления вечера – очень крепкие 16-17 м/с.

На следующий день, 28 ноября, предполагается более или менее ясная погода, однако вторник будет самым холодным из трех дней. Вечером синоптики прогнозируют снег и дождь. Днем температура составит -1 градус, но ночью она будет -5 °C. Максимальные порывы ветра произойдут ночью и вечером – свежие 8-9 м/с.

В среду, 29 ноября, солнце также не будет радовать горожан своими лучами. На протяжении дня в городе ожидается облачная погода, которая будет сопровождаться осадками в виде снега и дождя. Максимальная их концентрация прогнозируется ночью и утром. Температура воздуха днем прогреется до +1 градуса, а ночью будет +2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются все сутки – сильные 11 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе синоптиков по погоде в конце ноября.