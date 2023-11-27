Вітер та сніг поки не покинуть Київ: коли у місті буде пік негоди

Найближчими днями варто бути обережними, щоб "не здуло"

Листопад приніс з собою перші морози та снігопади у столицю. Тому варто вважати, що зима в місті вже панує на повну. Синоптики прогнозують, що хуртовина протримається у Києві ще деякий час й потім вітер почне вщухати.

Як повідомляють на сайті Meteofor, денна температура протягом трьох днів не опускатиметься нижче 2 градусів морозу. Однак найхолоднішим очікується ранок вівторка — -6 °C.

Перший день тижня, 27 листопада, обіцяє бути сніжним та дуже вітряним. Вночі пішов сильний сніг з дощем, проте в середині дня вони повинні припинитися. Вдень температура повітря становитиме -2 градуси, але вночі було також -2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються зночі й до настання вечора — дуже міцні 16-17 м/с.

Наступного дня, 28 листопада, передбачається більш-менш ясна погода, однак вівторок буде найхолоднішим з поміж трьох днів. Ввечері синоптики прогнозують сніг та дощ. Удень температура сягатиме -1 градус, але вночі вона буде -5 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться вночі та ввечері — свіжі 8-9 м/с.

У середу, 29 листопада, сонце також не тішитиме містян своїми промінцями. Протягом дня у місті очікується хмарна погода, яка супроводжуватиметься опадами у вигляді снігу та дощу. Максимальна їх концентрація прогнозується вночі та вранці. Температура повітря вдень прогріється до +1 градусів, а вночі буде +2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються всю добу — сильні 11 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз синоптиків щодо погоди в кінці листопада.