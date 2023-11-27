У росії через шторм зник цілий аеродром: він повністю пішов під воду (відео)

Авіасполучення в цьому районі обірвалося

росію в ніч на 27 листопада атакували не тільки невідомі безпілотники, а й негода. Остання розбушувалася настільки, що в країні-агресорці буквально зник цілий аеродром.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, аеродром адміністративного центру Олюторського району Камчатського краю — села Тиличики — затопило Берингове море, що вийшло з берегів. Його злітно-посадкова смуга повністю пішла під воду, а через це літакове авіасполучення з цим населеним пунктом було повністю припинено.

Зазначається, що відновити авіасполучення можна лише після повного осушення. Тим часом очевидці оприлюднюють відео з місця подій. Там вже складно розібрати, де насправді існував аеродром.

Так, згідно з фото з відкритих джерел, виглядав аеродром до:

А так уже після:

Нагадаємо, як раніше ми писали, в цей же час на іншій стороні росії ураган вибив на мілину ціле суховантажне судно в Сочі. Як стало відомо з переговорів між диспетчером та командою судна, через погані погодні умови та відсутність буксирів судно поки що не може отримати допомогу.