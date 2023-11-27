У росії через шторм зник цілий аеродром: він повністю пішов під воду (відео)
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Авіасполучення в цьому районі обірвалося
росію в ніч на 27 листопада атакували не тільки невідомі безпілотники, а й негода. Остання розбушувалася настільки, що в країні-агресорці буквально зник цілий аеродром.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, аеродром адміністративного центру Олюторського району Камчатського краю — села Тиличики — затопило Берингове море, що вийшло з берегів. Його злітно-посадкова смуга повністю пішла під воду, а через це літакове авіасполучення з цим населеним пунктом було повністю припинено.
Зазначається, що відновити авіасполучення можна лише після повного осушення. Тим часом очевидці оприлюднюють відео з місця подій. Там вже складно розібрати, де насправді існував аеродром.
Так, згідно з фото з відкритих джерел, виглядав аеродром до:
А так уже після:
Нагадаємо, як раніше ми писали, в цей же час на іншій стороні росії ураган вибив на мілину ціле суховантажне судно в Сочі. Як стало відомо з переговорів між диспетчером та командою судна, через погані погодні умови та відсутність буксирів судно поки що не може отримати допомогу.