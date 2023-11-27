В россии из-за шторма исчез целый аэродром: он полностью ушел под воду (видео)

Авиасообщение в этом районе оборвалось

россию в ночь на 27 ноября атаковали не только неизвестные беспилотники, но и непогода. Последняя разбушевалась настолько, что в стране-агрессоре буквально исчез целый аэродром.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, аэродром административного центра Олюторского района Камчатского края — села Тиличики — затопило Берингово море, которое вышло из берегов. Его взлетно-посадочная полоса полностью ушла под воду, а из-за этого самолетное авиасообщение с данным населенным пунктом было полностью приостановлено.

Отмечается, что восстановить авиасообщении будет возможно только после полного осушения. Тем временем очевидцы публикуют видео с места событий. На них уже сложно разобрать, где на самом деле существовал аэродром.

Так, согласно фото из открытых источников, выглядел аэродром до:

А так уже после:

Напомним, как ранее мы писали, в это же время на другой стороне россии ураган выбил на мель целый сухогруз в Сочи. Как стало известно из переговоров между диспетчером и командой судна, из-за плохих погодных условий и отсутствия буксиров судно пока не может получить помощь.