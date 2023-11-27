Под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз: в рф не спешат помогать

По предварительной информации, пострадавших нет

Мощный шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза у побережья Анапы в районе поселка Витязево в россии. Всего на борту 21 член экипажа, среди которых есть граждане Сирии, Индии и Египта.

Судно находится примерно 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц города — набережной Паралия. Об этом в понедельник, 27 ноября, информирует Telegram-канал SHOT.

"Blue Shark, построенный в 1997 году, в настоящее время ходит под флагом Белиза. Общая длина 167 метров, а ширина — 26. Занимается перевозкой полезных ископаемых", — говорится в сообщении.

Как стало известно из переговоров между диспетчером и командой судна, из-за плохих погодных условий и отсутствия буксиров сухогруз пока не может получить помощь. Диалог с экипажем начался с самого начала ЧП. Было решено, что судно будет стоять на мели около набережной Паралия, пока не прекратится шторм.

В то же время Росморречфлот в Telegram сообщает, что судно, находившееся под погрузкой груза ячменя для Египта в морском порту Тамань, с получением штормового предупреждения перешло на якорную стоянку. Сильный ветер и волна сорвали судно с якорей около 23:00 26 ноября. Оно дрейфовало, пока не оказалось на мели.

"Морские спасатели во взаимодействии с МЧС рф разрабатывают план аварийно-спасательной операции", — отметили в Росморречфлот.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 ноября россия нанесла удар по гражданскому судну под флагом Либерии возле Одессы. В результате пострадали члены экипажа, которые являются гражданами Филиппин.