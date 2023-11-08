россия ударила ракетой по иностранному гражданскому судну возле Одессы: есть погибший и раненые (фото)

Раненые — граждане Филиппин

Российские оккупанты нанесли удар по гражданскому судну под флагом Либерии. Корабль получил повреждения, а экипаж — ранения.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг". По данным военных, враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из Одесских портов из самолетов тактической авиации в Черном море. Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт.

В результате атаки корабль получил повреждения. Члены экипажа, которые являются гражданами Филиппин получили ранения. Один из них, к сожалению, смертельные. Еще один из раненых находится в медицинском учреждении.

"россия еще раз подтвердила статус страны-террористки международного масштаба", — отмечают военные.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия атаковала Одесскую область противокорабельными ракетами "Оникс". Удар также был направлен против гражданского судоходства. Повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника. Взрывная волна нанесла повреждения и окрестным домам.