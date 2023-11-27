Під Анапою шторм викинув на мілину суховантаж: в рф не поспішають допомагати

За попередньою інформацією, постраждалих немає

Потужний шторм вибив на мілину суховантажне судно Blue Shark під прапором Беліза біля узбережжя Анапи в районі селища Вітязево в росії. Усього на борту 21 член екіпажу, серед яких є громадяни Сирії, Індії та Єгипту.

Судно знаходиться приблизно за 100 метрів від однієї з головних пішохідних вулиць міста — набережної Паралія. Про це у понеділок, 27 листопада, інформує Telegram-канал SHOT.

"Blue Shark, побудований у 1997 році, нині ходить під прапором Беліза. Загальна довжина 167 метрів, а ширина — 26. Займається перевезенням корисних копалин", — йдеться у повідомленні.

Як стало відомо з переговорів між диспетчером та командою судна, через погані погодні умови та відсутність буксирів суховантаж поки не може отримати допомогу. Діалог з екіпажем розпочався із самого початку НП. Було вирішено, що судно стоятиме на мілині біля набережної Паралія, доки не припиниться шторм.

Водночас Росморрічфлот в Telegram повідомляє, що судно, яке знаходилося під навантаженням вантажу ячменю для Єгипту в морському порту Тамань, з отриманням штормового попередження перейшло на якірну стоянку. Сильний вітер та хвиля зірвали судно з якір близько 23:00 26 листопада. Воно дрейфувало, поки не виявилося на мілині.

"Морські рятувальники у взаємодії з МНС рф розробляють план аварійно-рятувальної операції", — зазначили в Росморрічфлот.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 листопада росія завдала удару по цивільному судну під прапором Ліберії біля Одеси. Внаслідок цього постраждали члени екіпажу, які є громадянами Філіппін.