росія вдарила ракетою по іноземному цивільному судну біля Одеси: є загиблий та поранені (фото)

Поранені — громадяни Філіппін

Російські окупанти завдали удару по цивільному судну під прапором Ліберії. Корабель отримав ушкодження, а екіпаж – поранення.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь". За даними військових, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П у напрямку одного з Одеських портів із літаків тактичної авіації у Чорному морі. Ракета влучила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, на момент його заходу до порту.

Внаслідок атаки корабель отримав пошкодження. Члени екіпажу, які є громадянами Філіппін, отримали поранення. Один із них, на жаль, смертельні. Ще один поранений перебуває у медичному закладі.

"росія ще раз підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу", — зазначають військові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія атакувала Одеську область протикорабельними ракетами "Онікс". Удар також був спрямований проти цивільного судноплавства. Пошкоджено адміністративні будинки. Постраждали троє співробітників. Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам.