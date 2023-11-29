Шторм проти окупантів: знесено загородження біля Кримського мосту, зникли бойові дельфіни (фото)

Бонові загородження біля Кримського мосту зникли

Негода, яка днями розігралася в Україні, серйозно зачепила й окупований Крим, на Чорному морі був дуже сильний шторм, який розбив чотири набережні на південному березі півострова та наробив ще багато руйнувань. Ймовірно, він також зірвав частину бонових загороджень Кримського мосту.

У Капканах та в районі Єнікале в Керчі до берега прибило південним штормовим вітром зв’язані пластмасові ємності. Автори Telegram-каналу "Кримський вітер" припускають, що це фрагменти бонових загороджень Кримського мосту.

OSINT-дослідник Brian із посиланням на супутникові знімки підтверджує, що бонові загородження біля Кримського мосту зникли. Їх могло змити, або ж російська влада навмисно прибрала їх через шторм.

"Таким чином, я можу з упевненістю сказати, що ці бонові загородження були присутніми для захисту моста від атак з боку України. Тільки час може показати, які результати дасть це російське "нововведення", коли відбудеться наступна атака на міст", – зазначив він.

Військовий оглядач та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін додав, що з покращенням погоди з’явилися перші оптичні супутникові знімки Севастопольської бухти. Вони підтверджують, що російські бонові загородження були змиті штормом.

Крім того, OSINT-дослідники встановили, що із входу до Севастопольської бухти зникли клітки з дельфінами, яких росіяни тренували для виявлення диверсантів. Поки не ясно, чи змогли дельфіни вибратися з клітин назовні, але багато хто сподівається, що так. Однак не виключено, що окупанти могли пересунути клітки перед штормом.

Раніше "Телеграф" писав, що дві блискучі атаки на Кримський міст, які СБУ провела у жовтні 2022 та липні 2023 року, показали цікаву деталь — росіяни не здатні захистити цей об’єкт. Це означає, що він і надалі залишатиметься під загрозою нових ударів.