"Мин и бетона хватит, но...": Зеленский рассказал о ходе строительства укреплений
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Украина продолжает сооружать укрепления
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, во время которой оценил ход возведения фортификационных вооружений и минирования территорий.
Как рассказал он в своем традиционном видеообращении, финансирование и необходимые ресурсы для этих целей есть, однако темпы работ в территориальных общинах необходимо ускорить.
"Все абсолютно детализировано — мин и бетона нашему государству точно хватит. Нужно больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи", — сказал он.
По его словам, также на Ставке провели анализ недавних российских атак против Украины, а также тактики защиты от них. Зеленский отметил, что есть четкое понимание о том, что необходимо увеличивать количество мобильных огневых групп и усиления системы ПВО.
Кроме того, Зеленский отметил, что особое внимание уделили разбору ситуации на восточных участках фронта, где происходят наиболее интенсивные боевые столкновения.
"Отдельное внимание – донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута. Там за эти сутки – наиболее интенсивные боевые столкновения. Я благодарю всех наших воинов за силу и стойкость. Купянское направление – я хочу особо отметить удержание наших позиций", — добавил президент.
Как сообщалось ранее, Зеленский ранее рассказывал, в каких областях наблюдается дефицит систем противовоздушной обороны.