"Мин и бетона хватит, но...": Зеленский рассказал о ходе строительства укреплений

Украина продолжает сооружать укрепления

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, во время которой оценил ход возведения фортификационных вооружений и минирования территорий.

Как рассказал он в своем традиционном видеообращении, финансирование и необходимые ресурсы для этих целей есть, однако темпы работ в территориальных общинах необходимо ускорить.

"Все абсолютно детализировано — мин и бетона нашему государству точно хватит. Нужно больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи", — сказал он.

По его словам, также на Ставке провели анализ недавних российских атак против Украины, а также тактики защиты от них. Зеленский отметил, что есть четкое понимание о том, что необходимо увеличивать количество мобильных огневых групп и усиления системы ПВО.

Кроме того, Зеленский отметил, что особое внимание уделили разбору ситуации на восточных участках фронта, где происходят наиболее интенсивные боевые столкновения.

"Отдельное внимание – донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута. Там за эти сутки – наиболее интенсивные боевые столкновения. Я благодарю всех наших воинов за силу и стойкость. Купянское направление – я хочу особо отметить удержание наших позиций", — добавил президент.

Как сообщалось ранее, Зеленский ранее рассказывал, в каких областях наблюдается дефицит систем противовоздушной обороны.