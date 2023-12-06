После отказа выступления перед сенаторами США: Зеленский примет участие в важном саммите
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В дополнение к лидерам "семерки" в начале встречи примет участие украинский лидер
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в видеосаммите с лидерами стран "Большой семерки". В ходе онлайн-встречи будет обсужден ряд важных вопросов, включая ситуацию в Украине.
Такое заявление сделал спикер правительства Японии Хирокадзу Мацуно, пишет Kyodo News. По его словам, это произойдет в среду, 6 декабря.
"Вечером 6-го числа премьер-министр Фумио Кисида как глава G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров "семерки". В дополнение к лидерам "семерки" в начале встречи примет участие президент Украины Владимир Зеленский", — заявил Мацуно.
Он также добавил, что на онлайн-саммите премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие лидеры планируют обсуждение ряда важных тем. Речь идет в частности о ситуации в Украине, на Ближнем Востоке, а также об искусственном интеллекте.
Стоит добавить, что днем ранее, 5 декабря, Зеленский должен был принимать участие в онлайн-встрече с американскими сенаторами. Однако в последний момент стало известно, что украинский лидер присутствовать на этом собрании не будет. Вместо него выступил демократ Марк Уорнер, который имеет информацию о потребностях Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский сообщил положительные новости о поставках оружия Украине. Страна получила, в том числе, и дефицитные ракеты для систем противовоздушной обороны, а также новые ЗРК и многое другое.