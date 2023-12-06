Чому Зеленський не виступив перед Сенатом США: версія посла України відрізняється від версії Умерова

В останній момент плани українського президента змінилися

Президент України Володимир Зеленський скасував свій виступ 5 грудня 2023 через те, що американські сенатори збиралися обговорювати внутрішні питання. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова.

Свою інформацію вона озвучила в ефірі телемарафону. Посол зазначила, що сенатори запланували на 5 грудня низку закритих брифінгів за участю представників адміністрації Білого дому.

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"Нічого катастрофічного насправді не сталося. Ви знаєте, президент виступав перед Конгресом, проводив низку брифінгів. Сьогодні була запланована ціла низка внутрішніх брифінгів, закритих брифінгів, на яких виступали Остін (міністр оборони США) та інші представники адміністрації. Була ідея на одному з кількох цих брифінгів, щоб була можливість долучитися. Саме тому, що на них обговорювалися не лише питання України, а й питання внутрішні, тому ми сьогодні не брали участі", ― сказала Маркарова.

Раніше глава Міністерства оборони України Рустем Умеров також відповів на запитання, чому президент скасував виступ перед Сенатом. При цьому міністр назвав іншу причину. Вона, за його словами, пов’язана з ситуацією в Україні, що постійно змінюється.

"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", — сказав Умеров.

Зазначимо, що на засіданні Сенату США демократ Марк Уорнер виступив перед колегами замість Володимира Зеленського. Він нагадав про важливість надання допомоги Україні та закликав скоріше проголосувати за її надання. За його словами, це не можна відкладати, оскільки це "поворотний момент західної цивілізації".

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден звертався до Конгресу із вимогою виділити додаткові кошти. Більшість із них (61 млрд зі 106 млрд доларів) планували направити як допомогу Україні. Пентагон підтримав ініціативу президента США. Але республіканці виставили ультиматум і мають намір провалити голосування, призначене на 6 грудня 2023 року.