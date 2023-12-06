Почему Зеленский не выступил перед Сенатом США: версия посла Украины отличается от версии Умерова

В последний момент планы украинского президента изменились

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое выступление 5 декабря 2023 года из-за того, что американские сенаторы собирались обсуждать внутренние вопросы. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Свою информацию она озвучила в эфире телемарафона. Посол отметила, что сенаторы запланировали на 5 декабря ряд закрытых брифингов с участием представителей администрации Белого дома.

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"Ничего катастрофического на самом деле не произошло. Вы знаете, президент выступал перед Конгрессом, проводил ряд брифингов. Сегодня был запланирован целый ряд внутренних брифингов, закрытых брифингов, на которых выступали Остин (министр обороны США) и другие представители администрации. Была идея на одном из нескольких этих брифингов, чтобы была возможность приобщиться. Именно потому что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние, поэтому мы сегодня не принимали участие", ― сказала Маркарова.

Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров также ответил на вопрос, почему президент отменил выступление перед Сенатом. При этом украинский министр назвал другую причину. Она, по его словам, связана с постоянно меняющейся обстановкой в Украине.

"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", — сказал Умеров.

Отметим, что на заседании Сената США демократ Марк Уорнер выступил перед коллегами вместо Владимира Зеленского. Он напомнил о важности оказания помощи Украине и призывал скорее проголосовать. По его словам, это нельзя откладывать, так как "это поворотный момент западной цивилизации".

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден обращался к Конгрессу с требованием выделить дополнительные средства. Большая часть из них (61 млрд из 106 млрд долларов) планировали направить в качестве помощи Украине. Пентагон поддержал инициативу президента США. Но республиканцы выставили ультиматум и собираются провалить голосование, назначенное на 6 декабря 2023 года.