"Мы справимся": на какой шаг пойдет Рада, если США не выделят помощь Украине

У депутатов есть план действий

Если американские конгрессмены до конца 2023 года не смогут выделить финансовую помощь Украине, то официальному Киеву придется сокращать бюджетные расходы. Об этом заявила председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пидласа.

В эфире телемарафона она отметила, что по ее мнению в США все же успеют проголосовать за выделение помощи Украине. Тем более что нашу страну поддерживают сразу две палаты Конгресса.

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"Безусловно, есть некоторые радикальные республиканцы, которые не поддерживают Украину и считают, что нужно уменьшать поддержку, но все конгрессмены, анализирующие ситуацию, понимают, что средства, направляемые на военную поддержку Украины преимущественно остаются в США", — рассказала Пидласа.

Нардепка объяснила, что преимущественно эти деньги все равно остаются в Америке. Их направляют на оборонное производство. Она привела в качестве примера выпуск зенитно-ракетного комплекса Stinger. С 2005 года США не производили их, и начали их делать лишь после подписания контракта с Украиной. Тогда наша страна заключила сделку с Пентагоном на 624 млрд долларов.

"Даже если до конца года не будет принято решение о предоставлении средств от США, то в январе мы справимся. И государственный бюджет будет выполнен. Но здесь нужно понимать, что это касается финансирования не только от США, но и всех международных партнеров Украины. Если у нас будет недофинансирование государственного бюджета, то есть дефицит будет покрыт не полностью, то это будет означать большое сокращение расходов государственного бюджета", — заявила Пидласа.

Назвала депутатка и более пессимистический сценарий. Возможно, Украине придется сокращать расходы, которые направляются на поддержку экономики государства. Она привела примеры.

"В частности, будут сокращаться все капитальные расходы, все программы поддержки бизнеса. Если не будет достаточного финансирования, то ни о каком восстановлении также не может идти речь в 2024 году. Кроме того, мы, конечно, будем продолжать говорить о перенаправлении налогов с местного уровня на уровень государственного бюджета для того чтобы мы могли обеспечивать выполнение всех наших обязательств перед работниками бюджетной сферы, по социальным выплатам", — отметила нардепка.

Ранее "Телеграф" писал, что в Пентагоне назвали оставшуюся сумму для помощи Украине. Она не увеличится, пока соответствующее решение не примет Конгресс.