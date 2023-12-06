США не смогут...: в Пентагоне сделали тревожное заявление о помощи Украине

Решения Министерства обороны США по расходам будут основываться на ряде различных факторов

В Минобороны Соединенных Штатов Америки заявили, что на военную помощь Украине осталось 5,9 млрд долларов. США в скором времени не сможет поддерживать уровень нынешний уровень помощи без дополнительного финансирования Министерства.

Такое заявление сделал представитель Пентагона Пэт Райдер во время брифинга 5 декабря. Об этом пишет "Радио Свобода".

"На данный момент у нас есть примерно 4,8 миллиарда долларов восстановленных президентских полномочий на сокращение (Presidential Drawdown Authority (механизм, который дает возможность передавать военные материалы с баз и складов Вооруженных сил США без консультаций с Конгрессом в пределах установленных Конгрессом максимальных потолков для объемов, — Ред.). таких поставок – ред.), и 1,1 миллиарда долларов имеющихся ресурсов для пополнения американских запасов", – сказал он.

По его словам, вскоре без дополнительного финансирования Минобороны Штаты могут достичь предела, и у них не будет возможности поддерживать нынешний уровень помощи Украине в сфере безопасности.

"Эта ситуация подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Конгресса в решающий момент ее кампании по защите своей свободы и противостоянию российской агрессии", — добавил представитель Пентагона.

Райдер подчеркнул, что, что решения Министерства обороны США по расходам будут основываться на ряде различных факторов. Среди них также есть насущные потребности Украины, наличие оборудования и способность Штатов пополнять свои ресурсы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что друг Украины в Сенате США заявил, что будет убеждать сенаторов-республиканцев голосовать против предоставления дополнительной помощи для Украины.