Мексика розбрату. Чому американцям так болить кордон і що гальмує допомогу Україні

На жаль, питання кордонів США тепер почало впливати на голосування за гроші Києву

Американські депутати вже тривалий час не можуть дійти згоди щодо посилення охорони кордону США з Мексикою та змін в імміграційних законах. Так, днями в Сенаті провалилися переговори щодо імміграції, а це загрожує зірвати пакет заходів щодо національної безпеки президента Джо Байдена, включаючи допомогу Україні.

Суть проблеми з кордоном

Як зазначає видання Politico, продемократичні міста та штати стикаються зі сплеском нових мігрантів. Тиск на мерів і губернаторів-демократів, щоб ті надали притулок і послуги сотням тисяч новоприбулих, створив незвичайний блок підтримки республіканців у політиці контролю над міграцією. Так, мер Чикаго Брендон Джонсон і губернатор штату Массачусетс Маура Гілі закликали Конгрес запровадити сувору прикордонну політику, посилити безпеку кордонів. Місто Нью-Йорк скорочує кількість нових поліцейських, оскільки міграційна криза розбиває його бюджет, а у Чикаго та Массачусетсі не вистачає місць для притулків взимку.

І тут між республіканцями та демократами виникають певні протиріччя щодо бачення розв'язання цієї проблеми. Республіканці хотіли посилити закони про надання притулку та умовно-дострокове звільнення в імміграційних процедурах, пише NBC. А демократи висунули свої пропозиції щодо прискорення та оптимізації розгляду заяв про надання притулку та навіть внесли зміни до стандарту для схвалення заяви, всупереч бажанням захисників імміграції.

Демократи звинувачують республіканців у тому, що ті наполягають на "екстремальній політиці", яка "припинить надання притулку", і створить "великі повноваження для закриття кордону". Так, демократ та лідер більшості в Сенаті Чак Шумер розкритикував вимоги Республіканської партії як "продиктовані Дональдом Трампом і Стівеном Міллером".

При чому тут Україна

З цим розібралися, але тут виникає друге питання. До чого тут ми? Але річ у тому, що республіканці пішли на шантаж та обіцяють скасувати пакет допомоги Джо Байдена, якщо демократи не погодяться посилити закони США про надання притулку та умовно-дострокове звільнення в імміграційних процедурах.

Перед голосуванням у Сенаті Чак Шумер закликав сенаторів затвердити нову допомогу Україні, пише "Голос Америки".

"Якщо Україна впаде, Путін продовжить просуватись, це підбадьорить автократів в усьому світі, а демократія, цей величний і шляхетний експеримент, зайде в еру занепаду", — наголосив сенатор.

Своєю чергою лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл наголосив на нагальності пакета, але звинуватив демократів в тому, що вони не приділяють достатньо уваги захисту південного кордону США.

"Замість того, щоб активно долучитись до обговорень щодо безпеки кордонів, необхідних, щоб мати життєздатний додатковий пакет, адміністрація Байдена читає лекції Конгресу", — каже Макконнелл. Сенатор розкритикував Байдена за те, що його уряд, на думку законодавця, зволікав з постачанням зброї Україні на початку.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що додаткове фінансування для України залежить від "трансформаційних змін імміграційного законодавства США". Джонсон направив директорці Управління та бюджету Шаланді Янг лист у відповідь на прохання адміністрації Байдена прискорити допомогу Україні. У листі Джонсон назвав республіканський законопроєкт про безпеку кордонів, ухвалений Палатою представників на початку цього року, як відправну точку щодо прикордонної політики, яку хоче бачити Республіканська партія. Демократи вважають, що багато положень у цьому законопроєкті є непотрібними, і він був ухвалений без голосування демократів.

У листі Джонсон також згадав про вагання республіканців щодо надання допомоги Україні, незалежно від прикордонної політики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що друг України у Сенаті США заявив, що переконуватиме сенаторів-республіканців голосувати проти надання додаткової допомоги для України.