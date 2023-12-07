Сенат США заблокував законопроект про допомогу Україні: подробиці

Сенатори залишили без допомоги Україну, Тайвань та Ізраїль

Сенат Сполучених Штатів Америки не дав достатньо голосів для винесення на голосування законопроєкту про додаткове фінансування військової допомоги Україні. Таким чином, документ заблоковано для голосування та не прийнято.

Про це повідомляють американські ЗМІ. Без допомоги через рішення Сенату залишилася не тільки Україна, але й американські союзники Ізраїль та Тайвань.

Документом передбачалося виділення Україні 61 млрд доларів США – для надання військової допомоги. Однак сенатори вирішили, що документ має бути заблокований, оскільки демократи та республіканці досі не порозумілися з питань міграції.

Раніше "Телеграф" писав, що в Пентагоні назвали суму, що залишилася для допомоги Україні. Вона не збільшиться, доки відповідне рішення не ухвалить Конгрес.

Якщо американські конгресмени до кінця 2023 року не зможуть виділити фінансову допомогу Україні, то офіційному Києву доведеться скорочувати бюджетні витрати. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Президент США Джо Байден звертався до Конгресу із вимогою виділити додаткові кошти. Більшість із них (61 млрд зі 106 млрд доларів) планували направити як допомогу Україні. Пентагон підтримав ініціативу президента США. Але республіканці виставили ультиматум і мають намір провалити голосування, призначене на 6 грудня 2023 року.