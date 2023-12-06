Актор серіалу "Спіймати Кайдаша" отримав повістку (фото)

Незабаром Ярослав Безкоровайний поповнить ряди ЗСУ

Окрім співака Віталія Козловського, який служить в ЗСУ, є й інші українські зірки, що не бояться військової справи. Зокрема український актор театру та кіно Ярослав Безкоровайний, який відомий завдяки серіалам "Спіймати Кайдаша", "Перші дні", також отримав повістку.

Артисту вручили документ на рідній Тернопільщині, про це інформує 24 канал. Актор повернувся до Бережан у перші місяці активної фази війни.

Після закриття Дніпровського драматичного театру, де він працював з 2011 року, українець вирішив зайнятися волонтерством.

Безкоровайний разом з іншими колегами займалися благодійними аукціонами: вони продавали речі, аби зібрати кошти на автомобілі та карети швидкої допомоги. Чоловік каже, що коли приїхав до Бережан у перші дні війни, разом з товаришами до нього пройшло усвідомлення, що потрібно працювати максимально у цьому напрямку.

Гра у виставі "Друге дихання"

"Десь 26 лютого ми приїхали сюди й зрозуміли, що потрібно робити те, що можемо робити. Перше, що спало на думку, – це волонтерство. Допомагали чим могли, збирали продукти, збирали медикаменти, переганяли автомобілі", — ділився він.

Безкоровайний зізнається, що налаштований захищати рідну країну, тож наразі готується до відповідного наказу. "Вже отримав повістку, пройшов медичну комісію і чекаю дзвіночка від військкомату", — заявив Ярослав.

Варто нагадати, що Ярослав Безкоровайний є 37-річним українським актором, який зіграв роль Василя у популярному серіалі "Спіймати Кайдаша". Він закінчив Теребовлянське вище училище культури та Київський національний університет театру, кіно і телебачення Карпенка-Карого. У 2004-2007 роках працював актором у Львівському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича.

Згодом Безкоровайний працював на Першому національному каналі (на посаді актора, асистента режисера, диктора). З 2011 року — актором Дніпровського академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Чоловік одружений, має двох дітей – сина і доньку.

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