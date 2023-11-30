Співак Віталій Козловський розповів, де тепер служить

Козловського з Донбасу перевели до однієї з частин Києва

Український артист Віталій Козловський ділився своїми емоціями з фронту, а нещодавно музикант розповів, чому його перевели з Нацгвардії до іншого підрозділу. Віталій не вдавався в деталі, адже інформація є військовою таємницею.

В ефірі радіо "Армія FM" Козловський уточнив, що насправді не має змоги про все відверто говорити, бо інформація такого характеру засекречена. Віталій просто уточнив, що нині служить в столиці Украни. До цього знаменитість перебував на Донеччині.

"Це військова таємниця насправді. Єдина радість, про яку я можу сказати, радість для всіх моїх близьких, що зараз моя служба минає безпосередньо не на Донбасі, я зараз перебуваю в частині Києва", — поділився виконавець.

Співак пояснив, що його вирішили перевести з Нацгвардії люди, з якими він нині служить.

"Це була не моя насправді ініціатива переводу. Це була ініціатива тих, до кого я зараз перевівся", — зізнався артист.

Радіоведучий Сергій Гагарін, який розмовляв з військовим, припустив, що Віталій Козловський все-таки нині служить в лавах ЗСУ. Справа в тому, що в Нацгвардії військова форма оливкового кольору, а в ЗСУ – піксель, а виконавець був саме в такому вбранні.

"Заплутана вся історія, але точно можна зробити висновок, що Віталій Козловський зараз служить у Збройних силах України", — зазначив радіоведучий, який звернув увагу на деталі військової форми музиканта.

Раніше "Телеграф" писав, що артист Віталій Козловський розповідав про зміни в житті. Він радо ділився інформацією про нові етапи військової служби.