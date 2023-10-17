Більше не в Нацгвардії: Віталій Козловський повідомив українців про зміни у житті

Співак заінтригував шанувальників змінами у своєму житті

Популярний український виконавець Віталій Козловський, який служить у Силах оборони України та був на передовій, поділився із шанувальниками, що більше не служить у Національній гвардії України.

У своїх Instagram-сторіс артист опублікував відповідний пост.

Як відомо, влітку Віталій Козловський отримав повістку та вирушив на військові навчання, а потім потрапив на службу до Нацгвардії. Схоже, тепер співака перевели на іншу службу, про що він повідомив у соцмережі.

"Більше не в Нацгвардії. Черговий етап розпочато. Подробиці згодом", — підписав сторіс Віталій Козловський.

Раніше "Телеграф" розповідав про подробиці боргового скандалу, який з новою силою розгорівся між Віталієм Козловським та його екс-продюсером Ігорем Кондратюком. За словами виконавця, військова частина, в якій він служить, переказує на рахунки Кондратюка частину його військової зарплати. Ще частину грошей на рахунку арештовує виконавча служба, також за борги та штрафи. За словами артиста, він звертався до Кондратюка з проханням зупинити провадження на час його військової служби, проте екс-продюсер нібито відмовився.

У відповідь на звинувачення Козловського та хвилю хейту від українців, Ігор Кондратюк написав пост, в якому пояснив, що він справді отримує кошти у рахунок боргу Віталія, проте суми там незначні. До того ж, за словами екс-продюсера, це робить виконавча служба, і він не може вплинути на її роботу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віталій Козловський показав, як стріляє з гаубиці. Тепер він справжній артилерист.