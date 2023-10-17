Больше не в Нацгвардии: Виталий Козловский сообщил украинцам о переменах в жизни

Певец заинтриговал поклонников переменами в своей жизни

Популярный украинский исполнитель Виталий Козловский, который служит в Силах обороны Украины и был на передовой, поделился с поклонниками, что больше не служит в Национальной гвардии Украины.

В своих Instagram-сторис артист опубликовал соответствующий пост.

Как известно, летом Виталий Козловский получил повестку и отправился на военные учения, а затем попал на службу в Нацгвардию. Похоже теперь певца перевели на другую службу, о чем он сообщил в соцсети.

"Больше не в Нацгвардии. Очередной этап начато. Подробности вскоре", — подписал сторис Виталий Козловский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подробностях долгового скандала, который с новой силой разгорелся между Виталием Козловским и его экс-продюсером Игорем Кондратюком. По словам исполнителя, воинская часть, в которой он служит, переводит на счета Кондратюка часть его военной зарплаты. Еще часть денег на счету арестовывает исполнительная служба, тоже за долги и штрафы. По словам артиста, он обращался к Кондратюку с просьбой остановить производство на время его военной службы, однако экс-продюсер якобы отказался.

В ответ на обвинения Козловского и волну хейта от украинцев, Игорь Кондратюк написал пост, в котором объяснил, что он действительно получает средства в счет долга Виталия, однако суммы там незначительные. К тому же, по словам экс-продюсера, это делает исполнительная служба и он не может повлиять на ее работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виталий Козловский показал, как стреляет из гаубицы. Теперь он настоящий артиллерист.