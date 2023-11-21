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"Коли думаєш, що це вже кінець": Козловський, який служить у ЗСУ, розповів про пережите на фронті (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Віталій Козловський присвятив пісню побратимам та розповів про пережите Новина оновлена 21 листопада 2023, 17:11
Віталій Козловський присвятив пісню побратимам та розповів про пережите. Фото https://www.instagram.com/vkozlovsky_music/

Артист написав пісню про пережите на війні

Популярний український виконавець, а тепер ще й воїн Сил оборони України Віталій Козловський, який нещодавно повідомив українців про зміни у житті, розповів, як мало не загинув на фронті. Після пережитого артист написав нову пісню, яку присвятив своїм побратимам.

Про пережите на війні Віталій Козловський розповів у своєму Instagram, а також показав відео своїх буднів на передовій.

У ролику можна побачити побут військових на фронті, їхні бліндажі та наслідки ворожих ударів. Також у ролику можна послухати фрагмент нової пісні Віталія "Навколо".

У пості Козловський розповів, як разом із бойовими побратимами опинився на волосині від смерті під час ворожого обстрілу.

"Тієї ночі нас було в бліндажі п’ятеро. Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалася на голову. Хто молився, хто закурив, хто писав смс своїм… Пережили. Настав ранок. Вийшли — а густий ліс довкола випалений і потрощений вщент. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, змінює свідомість назавжди", — сказав виконавець.

У коментарях до публікації українці почали писати слова підтримки Віталію, його побратимам та всім українським воїнам, які захищають нашу землю. Приєдналися до слів підтримки і відомі колеги Козловського — Ольга Сумська, Наталка Денисенко та Оля Цибульська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Віталій Козловський, який служить у ЗСУ, розповів про борги перед екс-продюсером Ігорем Кондратюком. Співак і продюсер мають давній конфлікт і суднову тяганину.

Теги:
#Війна #Віталій Козловський #ЗСУ