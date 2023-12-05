Помер український актор з фільму "Д’Артаньян та три мушкетери"

У віці 77 років помер український актор театру, кіно і телебачення Сергій Кустов

Талановиті українські актори відходять у засвіти, але залишають свій доробок та світлу пам'ять. Днями помер знаний народний артист України Сергій Кустов.

Звістку про смерть українського актора Сергія Кустова на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Першого академічного театру для дітей та юнацтва у Львові. Тут Сергій відіграв понад сто ролей.

Знаменитість провів свої останні години в Нікополі Дніпропетровської області.

"Відійшов у засвіти наш народний артист України Сергій Павлович Кустов – епоха історії театрального Львова та цілої країни, наш старший колега, друг та наставник. Сергій Павлович присвятив нашому театру 55 років свого життя, за цей час зіграв понад 100 ролей, серед яких найвизначнішими були ролі Гамлета, Голохвастова у виставі "За двома зайцями", Робін Гуда та Лукаша у "Лісовій пісні", – йдеться у публікації театру.

Для народного артиста України театр був другим домом. Він любив дитячі вистави. У театрі розповідали, що він ніколи не почувався меншовартісним в своїй роботі в "дитячому" театрі, обожнював виступати перед дітьми.

Сергій Кустов під час роботи

За плечима Кустова чимало перевтілень. Народний артист України назавжди залишиться в серцях прихильників славнозвісних фільмів "Д'Артаньян і три мушкетери", "Повернення мушкетерів", де зіграв епізодичні ролі.

Сергій Павлович хотів, щоб його поховали в Нікополі, його бажання виконають.

Раніше "Телеграф" писав, що прах акторки Руслани Писанки перепоховали в Києві. Жінка померла в Німеччині через важку хворобу.