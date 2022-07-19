"Королевою народжуються": українські зірки розповіли, якою була Руслана Писанка

Серце Руслани Писанки перестало битися в ніч 19 липня

У вівторок, 19 липня, українці дізналися про неочікувану смерть української телеведучої та актриси Руслани Писанки. Зірка українського шоубізнесу померла в Німеччині через важку хворобу, про яку рідні Писанки віддали перевагу замовчати.

Відреагували на смерть 56-річної артистки її колеги. Зокрема, розповіли у соціальній мережі Інстаграм, якою ефектною та життєрадісною була Руслана Писанка, - співачка Наталія Могилевська, телеведучі Леся Нікітюк, Андрій Джеджула та Руслан Сенічкін.

Могилевська згадала, як брала участь із Русланою Писанкою у проєкті "Танці з зірками" у 2006 році. У цьому сезоні також брав участь майбутній президент України Володимир Зеленський. Тоді Писанка зі своїм партнером посіла третє місце.

"Всі говорили про те, як ми працювали із Зеленським і скільки часу присвячували танцям, але найбільше в ті дні працювала Руся. Те, що вона творила на підборах з її високим зростом та у боротьбі із зайвою вагою – це був справжній подвиг і справжній героїзм! Її благородний і гарний вихід із проєкту був по-справжньому королівським. Королевою неможливо стати, королевою народжуються. Справжнє благородство, внутрішня сила, божественний талант та іскрометний гумор – рідкісні якості як для однієї людини. Світла пам‘ять, Руся!", — написала виконавиця, прикріпивши спільне фото з учасниками танцювального шоу.

На фото — Руслана Писанка, Наталія Могилевська, Володимир Зеленський, Влад Яма та Віталій Козловський

Леся Нікітюк у сторіс-Інстаграм написала, що в неї немає слів, і закликала своїх підписників радіти кожному прожитому дню, адже ми не знаємо, що буде завтра. "Русланочка, як же так… Світла пам’ять", — написала телеведуча.

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"Неможливо прийняти… Страшенний сум.Вдячний долі, що пощастило пережити невеликі, але спільні і теплі історії. Іноді шукали їх, тому що тезки. Спасибі, Русь, за підтримку, коли не просив, але Ти бачила, що варто сказати щиро навіть прості слова і вони виявлялись настільки влучними… Кожна зустріч — обійми, історії, ржач, самоіронія хайлевел, світло, фантастична добра енергія, якою навіть несвідомо ділилася з іншими. Як центр гравітації, притягувала до себе абсолютно різних людей. Світла пам’ять, Руся… Дуже світла!", — написав в Інстаграмі ведучий Руслан Сенічкін.

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Андрій Джеджула відмітив, що цей світ покинула талановита і прекрасна жінка: "Вона була неймовірною людиною, з твердим характером до справ, до цілей та з великою душею і теплотою до людей! Сказати про її почуття гумору, так не сказати нічого! Справжня запальничка і світла людина, яка на жаль так швидко пішла! Руся! Я буду пам‘ятати кожну твою пораду, підказку, критику та добре слово! Просто сум! Спочивай з миром!".

Раніше "Телеграф" писав, яким було останнє відеозвернення Руслани Писанки до українців.