"Свою свободу нікому не віддамо": яким було останнє звернення Руслани Писанки до українців (відео)

Телеведуча перед смертю збирала кошти на гуманітарку для українців

У вівторок уночі, 19 липня, не стало улюбленої української телеведучої та актриси Руслани Писанки. Восени 2022 року зірці могло б виповнитись 57 років.

Для багатьох Писанка запам’яталася дуже веселою та життєрадісною людиною. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну телеведуча поїхала до Німеччини, де там їй уже діагностували тяжку хворобу. Що це саме — невідомо, проте це захворювання забрало життя Писанки.

Останнє відеозвернення зірки українського шоубізнесу було опубліковано у її Інстаграмі 27 березня. Писанка анонсувала міжнародний благодійний телемарафон-концерт Save Ukraine — #StopWar, який відбувся у Варшаві, Польща.

"Ми маємо зберегти нашу Україну і ми можемо зробити це разом. Ми збиратимемо кошти на гуманітарні потреби України, на яку напала рф і хоче загарбати нашу свободу. Так от — ми свою свободу нікому не віддамо і будемо битися до останнього! Ми переможемо з вами, разом із вашою підтримкою, з підтримкою всього світу та Європи", — говорила Руслана Писанка.

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Раніше ми розповідали маловідомі факти про Руслану Писанку. Чи знали ви, що це не справжнє прізвище української артистки?