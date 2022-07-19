"Королевой рождаются": украинские звезды рассказали, какой была Руслана Писанка

Сердце Русланы Писанки перестало биться в ночь на 19 июля

Во вторник, 19 июля, украинцы узнали о неожиданной смерти украинской телеведущей и актрисы Русланы Писанки. Звезда украинского шоу-бизнеса умерла в Германии из-за тяжелой болезни, о которой родные Писанки предпочли умолчать.

Отреагировали на смерть 56-летней артистки ее коллеги. В частности, рассказали в социальной сети Инстаграм, какой эффектной и жизнерадостной была Руслана Писанка, - певица Наталья Могилевская, телеведущие Леся Никитюк, Андрей Джеджула и Руслан Сеничкин.

Могилевская вспомнила, как участвовала с Русланой Писанкой в проекте "Танцы со звездами" в 2006 году. В том сезоне также принимал участия будущий президент Украины Владимир Зеленский. Тогда Писанка со своим партнером заняла третье место.

"Все говорили о том, как мы работали с Зеленским и сколько времени посвящали танцам, но больше всего в те дни работала Руся. То, что она творила на каблуке с ее высоким ростом и в борьбе с лишним весом – это был настоящий подвиг и настоящий героизм! Ее благородный и красивые выход из проекта был по-настоящему королевским. Королевой невозможно стать, королевой рождаются. Подлинное благородство, внутренняя сила, божественный талант и искрометный юмор – редкие качества как для одного человека. Светлая память, Руся!", — написала исполнительница, прикрепив совместное фото с участниками танцевального шоу.

На фото - Руслана Писанка, Наталья Могилевская, Владимир Зеленский, Влад Яма и Виталий Козловский

Леся Никитюк в сторис-Инстаграм написала, что у нее нет слов, и призвала своих подписчиков радоваться каждому прожитому дню, ведь мы не знаем, что будет завтра. "Русланочка, как же так… Светлая память", — написала телеведущая.

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"Невозможно принять… Страшная грусть. Благодарен судьбе, что удалось пережить небольшие, но общие и теплые истории. Иногда их искали, потому что тезки. Спасибо, Русь, за поддержку, когда не просил, но Ты видела, что стоит сказать искренне даже простые слова и они оказывались столь точными… Каждая встреча – объятия, истории, ржач, самоирония хайлевел, свет, фантастическая добрая энергия, которой даже бессознательно делилась с другими. Как центр гравитации, притягивала к себе совершенно разных людей. Светлая память, Руся… Очень светлая!", написал в Инстаграме ведущий Руслан Сеничкин.

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Андрей Джеджула отметил, что этот мир покинула талантливая и прекрасная женщина: "Она была невероятным человеком, с твердым характером к делам, целям и с большой душой и теплотой к людям! Сказать о ее чувстве юмора, да не сказать ничего! Настоящая зажигалка и светлый человек, к сожалению так быстро ушедший! Руся! Я буду помнить каждый твой совет, подсказку, критику и доброе слово! Просто грусть! Почивай с миром!".

Ранее "Телеграф" писал, каким было последнее видеобращение Русланы Писанки к украинцам.