Умер украинский актер из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"

В возрасте 77 лет скончался украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов

Талантливые украинские актеры покидают этот мир, но оставляют свои наработки и светлую память. На днях скончался известный народный артист Украины Сергей Кустов.

Новость о смерти украинского актера Сергея Кустова на странице Facebook сообщила пресс-служба Первого академического театра для детей и юношества во Львове. Здесь Сергей сыграл более ста ролей.

Знаменитость провел последние часы в Никополе Днепропетровской области.

"Ушел в засветы наш народный артист Украины Сергей Павлович Кустов – эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник. Сергей Павлович посвятил нашему театру 55 лет своей жизни, за это время сыграл более 100 ролей, среди которых самыми выдающимися были роли Гамлета, Голохвастова в спектакле "За двумя зайцами", Робин Гуда и Лукаша", - говорится в публикации театра.

Для народного артиста Украины театр был вторым домом. Он любил детские представления. В театре рассказывали, что он никогда не чувствовал себя незначительным в своей работе в "детском" театре, обожал выступать перед детьми.

Сергей Кустов во время работы

За плечами Кустова немало перевоплощений. Народный артист Украины навсегда останется в сердцах поклонников знаменитых фильмов "Д’Артаньян и три мушкетера", "Возвращение мушкетеров", где сыграл эпизодические роли.

Сергей Павлович хотел, чтобы его похоронили в Никополе, его желание исполнят.

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