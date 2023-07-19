Год без Русланы Писанки: муж ведущей рассказал, как скучает по любимой (видео)

Муж Писанки тепло вспоминает ведущую и до сих пор мысленно с ней советуется

Ровно год назад, 19 июля 2023 года, умерла известная украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка. Из-за онкологического заболевания звезды не стало в 56-летнем возрасте, на тот момент она находилась на лечении в Германии. Муж ведущей, Игорь Исаков, до сих пор не может оправиться от потери.

В сюжете программы "Життя відомих людей", вышедшей на Youtube в среду, Игорь Исаков с теплотой вспоминает покойную жену. По его словам, Руслана Писанка не хотела бы оплакиваний и рыданий.

Накануне годовщины журналисты посетили дом Исакова, где раньше он жил с Писанкой. Мужчина приготовил борщ по рецепту усопшей любимой, отмечая, что только ведущая умела готовить это блюдо так, что он до сих пор помнит невероятный вкус.

С Писанкой Исаков прожил в браке десять лет. Влюбленные познакомились в социальной сети, на первое свидание пошли в 2009 году, а тайную свадьбу сыграли в 2012-м. Игорь и Руслана всегда пытались больше времени проводить вместе, поэтому мужчина часто приезжал к звездной жене на гастроли в разные уголки Украины. Детей у пары не было.

Игорь Исаков и Руслана Пысанка

Исаков признается, что всегда скучал по половинке, когда та находилась на гастролях. "Я хотел к ней, скучал очень. И скучаю": добавляет мужчина. Он вспоминает неистощимый оптимизм Писанки, даже о страшной болезни ведущая сообщила так: "Игореша, не волнуйся, все будет хорошо, но у меня есть опухоль". Муж сожалеет, что Писанка не оставила какого-нибудь письма с последними словами, потому что та, вероятно, крепко верила в выздоровление и не готовились к худшему.

С момента смерти Писанки прошел год. Муж ведущей переживает потерю, решил удалиться из соцсетей. Из-за перебоев с электричеством, вызванных российскими обстрелами, в доме Исакова произошел пожар, гончарная мастерская выгорела. Муж пытается отпускать жену из своих мыслей, но пока это сложно, Игорь постоянно мысленно совещается с покойной любимой.

"Уверен, что точно бы она не хотела, чтобы плакали и рыдали… Я продолжаю жить, но такого рецепта — как это все отпустить и снова начать как-то полноценно жить — его нет. Наверное, время, надо ждать", — говорит Игорь Исаков.

Напомним, ведущей не стало во время российско-украинской полномасштабной войны. Руслана Писанка была патриоткой своего государства. "Телеграф" рассказывал, каким было последнее обращение звезды к украинцам.