Рік без Руслани Писанки: чоловік ведучої розповів, як сумує за коханою (відео)

Чоловік Писанки тепло згадує ведучу й досі подумки з нею радиться

Рівно рік тому, 19 липня 2023 року померла відома українська телеведуча й акторка Руслана Писанка. Через онкологічне захворювання зірки не стало у 56-річному віці, на той момент вона перебувала на лікуванні у Німеччині. Чоловік ведучої, Ігор Ісаков, досі не може оговтатися від втрати.

В сюжеті програми "Життя відомих людей", що вийшла на Youtube у середу, Ігор Ісаков з теплотою згадує покійну дружину. За його словами, Руслана Писанка не хотіла би оплакувань і ридань.

Напередодні роковин журналісти завітали до будинку Ісакова, де раніше він мешкав із Писанкою. Чоловік приготував борщ за рецептом покійної коханої, зазначаючи, що лише ведуча вміла готувати цю страву так, що він досі пам’ятає неймовірний смак.

З Писанкою Ісаков прожив у шлюбі десять років. Закохані познайомилися в соціальній мережі, на перше побачення пішли в 2009 році, а таємне весілля зіграли у 2012-му. Ігор і Руслана завжди намагалися більше часу проводити разом, тож чоловік часто приїжджав до зіркової дружини на гастролі в різні куточки України. Дітей у пари не було.

Ігор Ісаков і Руслана Писанка

Ісаков зізнається, що завжди сумував за половинкою, коли та перебувала на гастролях. "Я хотів до неї, сумував дуже. І сумую": додає чоловік. Він згадує невичерпний оптимізм Писанки, навіть про страшну хворобу ведуча повідомила так: "Ігореша, не хвилюйся, все буде добре, але в мене є пухлина". Чоловік жалкує, що Писанка не лишила якогось листа з останніми словами, бо та, ймовірно, міцно вірила в одужання і не готувалися до найгіршого.

З моменту смерті Писанки минув рік. Чоловік ведучої переживає втрату, вирішив видалитися із соцмереж. Через перебої з електрикою, спричинені російськими обстрілами, в помешканні Ісакова сталася пожежа, гончарна майстерня вигоріла. Чоловік намагається відпускати дружину зі своїх думок, але поки що це складно, Ігор постійно подумки радиться з покійною коханою.

"Впевнений, що точно б вона не хотіла, щоб плакали та ридали… Я продовжую жити, але такого рецепта — як це все відпустити і знову почати якось повноцінно жити — його немає. Мабуть, час, треба чекати", — каже Ігор Ісаков.

Нагадаємо, ведучої не стало під час російсько-української повномасштабної війни. Руслана Писанка була патріоткою своєї держави. "Телеграф" розповідав, яким було останнє звернення зірки до українців.