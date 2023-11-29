Зеленський став Залуським. Театр на Подолі звинуватили у цензурі після постановки п’єси "Хазяїн"

За п'єсою один з персонажів має прізвище Зеленський, але його замінили на Залуського

Поки український комік Юрій Великий підривав мережу новою пародією на Олександра Лукашенка, трапилася цікава історія, пов'язана з Українським Театром на Подолі. В новій постановці п'єси "Хазяїн" за сатиричною комедію українського письменника Івана Карпенка-Карого режисер зробив деякі трансформації та поміняв прізвище одного з героїв: із Зеленського він перетворився на Залуського.

Цю деталь помітив головний редактор видання "Главком" Микола Підвезяний, який написав пост на своїй сторінці у Facebook. На думку Підвезяного, заміна прізвища героя п'єси, який є тезкою президента України Володимира Зеленського, може мати характер цензури.

У своєму пості пан Микола також згадав про очільника ЗСУ Валерія Залужного. Він уточнив, що, на його думку, прізвище нового героя п'єси співзвучне із прізвищем головнокомандувача ЗСУ.

"Цікаво, це вже цензура чи ще ні? У Карпенка-Карого в "Хазяїні" є не дуже вправний економ на прізвище Зеленський. Хто пам'ятає, Зеленський у творі скаржиться на підлеглих йому "холопів", що "силу мають", боїться, що вони "можуть наговорити зайве". І ось у новій постановці в Театрі на Подолі, за версією режисера, події "Хазяїна" перенесені в сучасність, і Зеленський тут уже став Залуським. Дякуємо, що хоча б не Залужним. Усі інші герої залишилися при своїх іменах і прізвищах", — висловився Підвезяний.

Режисер вистави Іван Уривський відповів на критику. Він написав пост у Facebook, де пояснив, що змінивши ім’я персонажа, намагався зробити так, аби не було спекуляцій на відомих прізвищах.

"Приходьте й робіть висновки самі. Маленьке попередження! У виставі деякі персонажі об'єднані в один, відповідно, деякі прізвища змінені, бо не хотілося використовувати дешевий прийом і спекуляції на відомому прізвищі, щоб потішити глядача, та й у структурі вистави це виглядало б недоречно, – написав режисер. – Деякі персонажі взагалі відсутні, навіть жінки виконують чоловічі ролі. Немає елементів національних костюмів. П'єса сильно скорочена. Усі персонажі (особливо прізвища) п'єси й вистави є вигаданими і не відповідають реальності й дійсності, не мають на меті когось образити чи скомпрометувати. А центральним персонажем є вівці, тому приходьте й робіть висновки самі", — висловився він.

Варто сказати, що сама п'єса є дуже актуальною для України, адже піднімає питання корупції. Квитки на прем'єру розкупили за лічені години.

Раніше "Телеграф" писав, що гуморист Юрій Великий розсмішив українців пародією на прессекретаря путіна пєскова. Комік обожнює показувати карикатурні сторони російської "еліти".