Актер сериала "Поймать Кайдаша" получил повестку (фото)

Вскоре актер Ярослав Бескоровайный пополнит ряды ВСУ

Кроме певца Виталия Козловского, который служит в ВСУ, есть и другие украинские звезды, которые не боятся военного дела. В частности, украинский актер театра и кино Ярослав Бескоровайный, известный благодаря сериалам "Поймать Кайдаша", "Первые дни", также получил повестку.

Артисту вручили документ на родной Тернопольщине, об этом сообщает 24 канал. Актер вернулся в Бережаны в первые месяцы активной фазы войны.

После закрытия Днепровского драматического театра, где он работал с 2011 года, украинец решил заняться волонтерством.

Бескоровайный вместе с другими коллегами занимались благотворительными аукционами: они продавали вещи для сбора средств на автомобили и кареты скорой помощи. Мужчина говорит, что когда приехал в Бережаны в первые дни войны, вместе с товарищами к нему пришло осознание, что нужно работать максимально продуктивно в этом направлении.

Игра в спектакле "Второе дыхание"

"Где-то 26 февраля мы приехали сюда и поняли, что нужно делать то, что можем делать. Первое, что пришло в голову, — это волонтерство. Помогали чем могли, собирали продукты, собирали медикаменты, перегоняли автомобили", — делился он.

Бескоровайный признается, что настроен защищать родную страну, и сейчас готовится к соответствующему приказу. "Уже получил повестку, прошел медицинскую комиссию и жду звоночка с военкомата", — заявил Ярослав.

Стоит напомнить, что Ярослав Бескоровайный является 37-летним украинским актером, сыгравшим роль Василия в популярном сериале "Поймать Кайдаша". Он окончил Теребовлянское высшее училище культуры и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения Карпенко-Карого. В 2004-2007 годах работал актером во Львовском областном академическом музыкально-драматичном театре имени Юрия Дрогобича.

Также Бескоровайный работал на Первом национальном канале (на должности актера, ассистента режиссера, диктора). С 2011 года – актером Днепровского академического музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко. Мужчина женат, имеет двоих детей – сына и дочь.

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