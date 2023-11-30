Певец Виталий Козловский рассказал, где теперь служит

Козловского из Донбасса перевели в одну из частей Киева

Украинский артист Виталий Козловский делился своими эмоциями с фронта, а недавно музыкант рассказал, почему его перевели из Нацгвардии в другое подразделение. Виталий не вдавался в детали, ведь информация является военной тайной.

В эфире радио "Армия FM" Козловский уточнил, что на самом деле нет возможности обо всем откровенно говорить, потому что информация такого характера засекречена. Виталий просто уточнил, что сейчас служит в столице Украины. До этого знаменитость пребывал в Донецкой области.

"Это военная тайна на самом деле. Единственная радость, о которой я могу сказать, это радость всех моих близких, что сейчас моя служба проходит непосредственно не на Донбассе. Я сейчас нахожусь в части Киева", — поделился исполнитель.

Певец объяснил, что его решили перевести из Нацгвардии люди, с которыми он сейчас служит.

"Это была не моя инициатива перевода. Это инициатива тех, к кому я сейчас перевелся", — признался артист.

Разговаривавший с военным радиоведущий Сергей Гагарин предположил, что Виталий Козловский все-таки сейчас служит в рядах ВСУ. Дело в том, что в Нацгвардии военная форма оливкового цвета, а в ВСУ – пиксель, а исполнитель был именно в такой одежде.

"Запутанная вся история, но точно можно сказать, что Виталий Козловский сейчас служит в ВСУ", — отметил радиоведущий, обративший внимание на детали военной формы музыканта.

Ранее "Телеграф" писал, что артист Виталий Козловский рассказывал об изменениях в жизни. Он с радостью делился информацией о новых этапах военной службы.