"Когда думаешь, что это уже конец": Козловский, который служит в ВСУ, рассказал о пережитом на фронте (видео)

Артист написал песню о пережитом на войне

Популярный украинский исполнитель, а теперь еще и воин Сил обороны Украины Виталий Козловский, который недавно сообщил украинцам о переменах в жизни, рассказал, как едва не погиб на фронте. После пережитого артист написал новую песню, которую посвятил своим побратимам.

О пережитом на войне Виталий Козловский рассказал в своем Instagram, а также показал видео своих будней на передовой.

В ролике можно увидеть быт военных на фронте, их блиндажи, а также последствия вражеских ударов. Также в ролике можно послушать фрагмент новой песни Виталия "Навкруги".

В посте Козловский рассказал, как вместе с боевыми побратимами оказался на волоске от смерти во время вражеского обстрела.

"В ту ночь нас было в блиндаже пятеро. Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто молился, кто закурил, кто писал смс своим… Пережили. Наступило утро. Вышли — а густой лес вокруг выжженный и разбитый дотла. Происходящее в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда", — поделился исполнитель.

В комментариях к публикации украинцы начали писать слова поддержки Виталию, его побратимам и всем украинским воинам, которые защищают нашу землю. Присоединились к словам поддержки и знаменитые коллеги Козловского — Ольга Сумская, Наталка Денисенко и Оля Цибульская.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Виталий Козловский, который служит в ВСУ, рассказал о долгах перед экс-продюсером Игорем Кондратюком. У певца и продюсера давний конфликт и судовые процессы.