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Номер один для військкомів: хто з українців може отримати повістку раніше за інших

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
В Україні продовжується мобілізація Новина оновлена 07 грудня 2023, 11:15
В Україні продовжується мобілізація. Фото Відкриті джерела

Таких категорій існує декілька

В Україні було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому деякі категорії військовозобов’язаних можуть бути затребуваними для армії більше, ніж інші.

"Телеграф" розповідає про те, кого зараз можуть мобілізувати у першому. Таких категорій є кілька.

Крім того, як раніше ми вже писали, у ЗСУ великий запит на громадян, які на високому рівні володіють іноземними мовами: англійською, французькою чи німецькою.

Щодо спеціальностей, то за словами полковника ЗСУ Олександра Тищенка, зараз наша армія потребує бійців усіх військових спеціальностей. Зокрема, йдеться про:

  • піхоту;
  • танкістів;
  • артилеристів;
  • льотчиків;
  • десантників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців хочуть зобов’язати носити військовий квиток. У Раді розкрили подробиці.

Теги:
#Україна #Мобілізація #Повістка