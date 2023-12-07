Номер один для військкомів: хто з українців може отримати повістку раніше за інших
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Таких категорій існує декілька
В Україні було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому деякі категорії військовозобов’язаних можуть бути затребуваними для армії більше, ніж інші.
"Телеграф" розповідає про те, кого зараз можуть мобілізувати у першому. Таких категорій є кілька.
Крім того, як раніше ми вже писали, у ЗСУ великий запит на громадян, які на високому рівні володіють іноземними мовами: англійською, французькою чи німецькою.
Щодо спеціальностей, то за словами полковника ЗСУ Олександра Тищенка, зараз наша армія потребує бійців усіх військових спеціальностей. Зокрема, йдеться про:
- піхоту;
- танкістів;
- артилеристів;
- льотчиків;
- десантників.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців хочуть зобов’язати носити військовий квиток. У Раді розкрили подробиці.