Рус

Мобілізація триває: чи можуть військові зупинити авто, щоб вручити повістку

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мобілізація в Україні Новина оновлена 01 грудня 2023, 12:42
Мобілізація в Україні. Фото Генштаб ЗСУ

Зупинити машину можуть працівники Нацполіції

В Україні вкотре продовжили дію загальної мобілізації. Через це багато громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів.

Чи можуть військові зупинити авто, щоб вручити повістку. Відповідь на це запитання дав юрист Ростислав Кравець.

За його словами, представники ТЦК і СП не мають повноважень для зупинки приватного транспорту і не можуть вимагати від громадян надати документи для перевірки.

Ростислав Кравець наголосив, що повноваження на зупинку автомобілів, перевірку документів та огляд речей та транспортного засобу надані наступним особам:

  • працівники Нацполіції;
  • СБУ;
  • співробітники Нацгвардії;
  • Держприкордонслужби;
  • ГМС;
  • Держмитслужби;
  • ЗСУ.

Нагадаємо, що в Україні прийнято рішення про продовження військового стану та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. У зв’язку з цим військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримуватимуть повістки на заклик протягом зазначеного періоду. Видача зазначених документів може здійснюватися представниками ТЦК та СП у різних місцях, включаючи вулиці, блокпости і навіть у ТРЦ.

Раніше "Телеграф" розповів, чи можна відмовитись від повістки на блок-посту.

Теги:
#Мобілізація