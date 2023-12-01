Мобілізація триває: чи можуть військові зупинити авто, щоб вручити повістку

Зупинити машину можуть працівники Нацполіції

В Україні вкотре продовжили дію загальної мобілізації. Через це багато громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів.

Чи можуть військові зупинити авто, щоб вручити повістку. Відповідь на це запитання дав юрист Ростислав Кравець.

За його словами, представники ТЦК і СП не мають повноважень для зупинки приватного транспорту і не можуть вимагати від громадян надати документи для перевірки.

Ростислав Кравець наголосив, що повноваження на зупинку автомобілів, перевірку документів та огляд речей та транспортного засобу надані наступним особам:

працівники Нацполіції;

СБУ;

співробітники Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

ГМС;

Держмитслужби;

ЗСУ.

Нагадаємо, що в Україні прийнято рішення про продовження військового стану та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. У зв’язку з цим військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримуватимуть повістки на заклик протягом зазначеного періоду. Видача зазначених документів може здійснюватися представниками ТЦК та СП у різних місцях, включаючи вулиці, блокпости і навіть у ТРЦ.

Раніше "Телеграф" розповів, чи можна відмовитись від повістки на блок-посту.