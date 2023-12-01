Мобілізація триває: чи можуть військові зупинити авто, щоб вручити повістку
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Зупинити машину можуть працівники Нацполіції
В Україні вкотре продовжили дію загальної мобілізації. Через це багато громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів.
Чи можуть військові зупинити авто, щоб вручити повістку. Відповідь на це запитання дав юрист Ростислав Кравець.
За його словами, представники ТЦК і СП не мають повноважень для зупинки приватного транспорту і не можуть вимагати від громадян надати документи для перевірки.
Ростислав Кравець наголосив, що повноваження на зупинку автомобілів, перевірку документів та огляд речей та транспортного засобу надані наступним особам:
- працівники Нацполіції;
- СБУ;
- співробітники Нацгвардії;
- Держприкордонслужби;
- ГМС;
- Держмитслужби;
- ЗСУ.
Нагадаємо, що в Україні прийнято рішення про продовження військового стану та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. У зв’язку з цим військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримуватимуть повістки на заклик протягом зазначеного періоду. Видача зазначених документів може здійснюватися представниками ТЦК та СП у різних місцях, включаючи вулиці, блокпости і навіть у ТРЦ.
Раніше "Телеграф" розповів, чи можна відмовитись від повістки на блок-посту.