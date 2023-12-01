Мобилизация продолжается: могут ли военные остановить авто, чтоб вручить повестку

Остановить машину могут работники Нацполиции

В Украине в очередной раз продлили действие всеобщей мобилизации. Из-за этого многие граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов.

Могут ли военные остановить авто, чтоб вручить повестку. Ответ на этот вопрос дал юриста Ростислав Кравец.

По его словам, представители ТЦК и СП не обладают полномочиями для остановки частного транспорта и не могут требовать от граждан предоставить документы для проверки.

Ростислав Кравец подчеркнул, что полномочия на остановку автомобилей, проверку документов и осмотр вещей и транспортного средства предоставлены следующим лицам:

работники Нацполиции;

СБУ;

сотрудники Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

ГМС;

Гостаможслужбы;

ВСУ.

Напомним, что в Украине принято решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. В связи с этим военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут получать повестки на призыв в течение указанного периода. Выдача указанных документов может осуществляться представителями ТЦК и СП в различных местах, включая улицы, блокпосты и даже в ТРЦ.

Ранее "Телеграф" рассказал, можно ли отказаться от повестки на блок-посту.