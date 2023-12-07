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Номер один для военкомов: кто из украинцев может получить повестку раньше остальных

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
В Украине продолжается мобилизация Новость обновлена 07 декабря 2023, 11:15
В Украине продолжается мобилизация. Фото Открытые источники

Таких категорий существует несколько

В Украине было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом, некоторые категории военнообязанных могут быть востребованными для армии больше, чем другие.

"Телеграф" рассказывает о том, кого сейчас могут мобилизовать в первым. Таких категорий существует несколько.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Кроме того, как ранее мы уже писали, в ВСУ большой запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют иностранными языками: английским, французским или немецким.

Что касается специальностей, то по словам полковника ВСУ Александра Тищенко, наша армия особо нуждается в бойцах всех военных специальностей. В частности, говорится о:

  • пехоте;
  • танкистах;
  • артиллеристах;
  • летчиках;
  • десантниках.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев хотят обязать носить с собой военный билет. В Раде раскрыли подробности.

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#Украина #Мобилизация #Повестка