Номер один для военкомов: кто из украинцев может получить повестку раньше остальных

Таких категорий существует несколько

В Украине было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом, некоторые категории военнообязанных могут быть востребованными для армии больше, чем другие.

"Телеграф" рассказывает о том, кого сейчас могут мобилизовать в первым. Таких категорий существует несколько.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Кроме того, как ранее мы уже писали, в ВСУ большой запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют иностранными языками: английским, французским или немецким.

Что касается специальностей, то по словам полковника ВСУ Александра Тищенко, наша армия особо нуждается в бойцах всех военных специальностей. В частности, говорится о:

пехоте;

танкистах;

артиллеристах;

летчиках;

десантниках.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев хотят обязать носить с собой военный билет. В Раде раскрыли подробности.