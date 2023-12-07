Номер один для военкомов: кто из украинцев может получить повестку раньше остальных
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Таких категорий существует несколько
В Украине было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом, некоторые категории военнообязанных могут быть востребованными для армии больше, чем другие.
"Телеграф" рассказывает о том, кого сейчас могут мобилизовать в первым. Таких категорий существует несколько.
По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.
Кроме того, как ранее мы уже писали, в ВСУ большой запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют иностранными языками: английским, французским или немецким.
Что касается специальностей, то по словам полковника ВСУ Александра Тищенко, наша армия особо нуждается в бойцах всех военных специальностей. В частности, говорится о:
- пехоте;
- танкистах;
- артиллеристах;
- летчиках;
- десантниках.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев хотят обязать носить с собой военный билет. В Раде раскрыли подробности.