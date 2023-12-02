Мобилизация в декабре: кого из студентов могут призвать в армию

Они должны каждый год лично подтверждать, что учатся на дневной форме

Как минимум до 14 февраля 2024 года в Украине продолжено военное положение и режим всеобщей мобилизации. Ей подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если ВВК признала их годными к военной службе, и которые не имеет права на отсрочку. В том числе и студенты при определенных обстоятельствах.

О том, кого из студентов могут призвать в армию, рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью NV. Он напомнил, что согласно законодательству отсрочка предоставляется студентам, обучающимся на дневной форме обучения в средних специальных, средних технических, высших учебных заведениях, независимо от возраста.

По его словам, студенты в возрасте от 18 до 27 лет в случае отчисления или взятия академического отпуска сейчас не подпадают под мобилизацию, поскольку они находятся в категории призывников. Если студента в возрасте от 27 лет, обучающегося на дневной форме, отчисляют, или он берет академический отпуск, то он подлежит мобилизации.

Владимир Фитьо подчеркнул, что студентам необходимо каждый год лично подтверждать, что они учатся на дневной форме соответствующего учебного заведения. Справку об этом нужно предоставлять своему ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому нужно явиться в военкомат без повестки. В определенных случаях это обязательно не только для военнообязанных мужчин, но и женщин.