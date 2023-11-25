Есть только три причины: в каких случаях за неявку по повестке не накажут

Разъяснения дали юристы

В Украине продолжается военное положение и режим всеобщей мобилизации, раздача повесток не останавливается. После ее получения есть только три причины, которые избавляют от наказания в случае неявки в ТЦК.

О них рассказали в Telegram-канале "Ти ж юрист". Перечень случаев, когда за неявку в ТЦК и СП не предусмотрена ответственность, прописан в постановлении Кабмина от 28 июля 2010 г. № 673. Однако сейчас количество причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, сократилось.

Уважительные причины неявки в военкомат:

болезнь, которая не дает возможности самостоятельно передвигаться

необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход)

открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста

"Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, нужно предоставить справки, официальные документы", — подчеркнули эксперты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому нужно явиться в военкомат без повестки. Есть ряд случаев, когда военнообязанные должны прийти в ТЦК без "приглашения".