Є лише три причини: у яких випадках за неявку по повістці не покарають

Роз’яснення надали юристи

В Україні продовжується військовий стан та режим загальної мобілізації, роздача повісток не зупиняється. Після її отримання є лише три причини, які позбавляють покарання у разі неявки до ТЦК.

Про них розповіли у Telegram-каналі "Ті ж юрист". Перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачено відповідальності, прописано в постанові Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673. Проте зараз кількість причин, через які військовозобов’язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК, скоротилася.

Поважні причини неявки до військкомату:

хвороба, яка не дає можливості самостійно пересуватися

необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками або дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов’язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд)

відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання щодо військовозобов’язаного або резервіста

"Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат на порядку денному, потрібно надати довідки, офіційні документи", — наголосили експерти.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому треба з’явитися у військкомат без повістки. Є низка випадків, коли військовозобов’язані мають прийти до ТЦК без "запрошення".