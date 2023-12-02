Мобілізація у грудні: кого зі студентів можуть призвати до армії

Вони мають щороку особисто підтверджувати факт навчання

Щонайменше до 14 лютого 2024 року в Україні продовжено воєнний стан та режим загальної мобілізації. Їй підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнала їх придатними до військової служби, які не мають права на відстрочку. У тому числі й студенти за певних обставин.

Про те, кого зі студентів можуть призвати до армії, розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв’ю NV. Він нагадав, що згідно із законодавством відстрочка надається студентам, які навчаються на денній формі навчання у середніх спеціальних, середніх технічних, вищих навчальних закладах незалежно від віку.

За його словами, студенти віком від 18 до 27 років у разі відрахування або взяття академічної відпустки наразі не підпадають під мобілізацію, оскільки вони перебувають у категорії призовників. Якщо студента віком від 27 років, який навчається на денній формі, відраховують, або він бере академічну відпустку, то він підлягає мобілізації.

Володимир Фітьо наголосив, що студентам необхідно щороку особисто підтверджувати, що вони навчаються на денній формі відповідного навчального закладу. Довідку про це потрібно надавати своєму ТЦК та СП (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки).

Раніше "Телеграф" розповідав, кому треба з’явитися у військкомат без повістки. У певних випадках це обов’язково як для військовозобов’язаних чоловіків, а й жінок.