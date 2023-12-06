Вызов в военкомат лишил жителя Винницы работы, а ВЛК пренебрегла его проблемами со здоровьем

Мужчина на собственном примере убедился, насколько система мобилизации в стране несовершенна.

В рамках ужесточения мобилизации в Украине мужчины призывного возраста получают повестки на работе. В такой ситуации оказался виннитчанин Тимур Душко, который два месяца работает на одном из предприятий оборонной отрасли в Киеве. Когда он как законопослушный гражданин прибыл в ТЦК и СП и проходил военно-врачебную комиссию (ВЛК), работодатель получил письмо с требованием о его принудительной доставке в военкомат.

Мужчина рассказал "Телеграфу", что видит в этом грубую ошибку ответственных работников, которая стоила ему должности.

С начала октября Тимур Душко – сертифицированный инженер по охране труда – устроился на НТК "Электронприбор", получив заверения от руководства, что может рассчитывать на "бронь" от мобилизации. Но это осталось только обещанием, потому что вскоре работодатель известил его о вызове в терцентр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП).

— Сейчас активно используют такой формат: на предприятия и учреждения поступают письма от ТЦК и СП. Они содержат поручение оповестить о вызове в военкомат с целью уточнения учетных данных и прохождения медосмотра военнообязанных, состоящих на военном учете, и обеспечить их прибытие на конкретную дату, — рассказал Тимур "Телеграфу". — Такое 11 октября пришло в научно-технический комплекс, где я работал.

Я должен был явиться в Винницкий объединенный городской ТЦК и СП, — продолжил собеседник. — Именно туда, потому что в Киеве я нахожусь только в рабочие дни, а выходные провожу в родном городе, соответственно, не должен регистрироваться в столице. Кадровик меня ознакомил с приказом, изданным на основе письма, и я как законопослушный гражданин 3 ноября в 9 утра прибыл по вызову.

По месту работы Тимура пришло письмо из ТЦК и СП с вызовом его для проверки данных.

И здесь появляется первый момент. Как должен быть оформлен этот день? Как командировка с соответствующей оплатой расходов на дорогу и, если понадобится, на проживание? Но этот момент не урегулирован по законодательству, поэтому я, чтобы посетить военкомат в другом городе, был вынужден написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты.

Второй момент: непосредственно ТЦК и СП, хотя речь шла только об уточнении данных, мне сразу вручили повестку на прохождение военно-врачебной комиссии. Она расположена в другом конце города, еду туда, там очередь. Когда доходит моя рассказываю о проблемах со здоровьем, которые можно увидеть визуально (трофическую язву), и подкрепляю свои слова справками от врачей. Но они не устраивают представителей комиссии, которые формально подходят к осмотру, для них главное, что на месте две руки и две ноги, остальное не принципиально. Наконец я получаю направление в Винницкую областную клиническую больницу имени Пирогова, где должен пройти обследование у сосудистого хирурга и пульмонолога. И 24 ноября я должен явиться на комиссию с их выводами снова, — говорит собеседник.

Тимур добавляет, что параллельно с решением вопроса в военкомате он заболел бронхитом, поэтому не имел возможности вернуться к работе. Больничный оформил электронный и продолжил заниматься прохождением ВВК.

- И тут мне из отдела кадров моего предприятия сообщают, что 20 ноября они получили еще одно письмо от Винницкого ТЦК и СП. На этот раз уже с требованием к работодателю обеспечить в присутствии полиции мою принудительную доставку в военкомат, — продолжает Тимур. — И это при том, что я туда сам явился по вызову, проходил обследование врачей по направлению комиссии и имел на руках повестку о повторной явке на 24 ноября. Звоню в военкомат и прошу отозвать письмо, потому что нет никаких оснований применять ко мне какие-то санкции. Но мне говорят, что этого делать не будут и только извинились. Из-за этого недоразумения ухудшаются мои отношения с руководством, которое настаивает на моем увольнении.

На месте винничанин сразу получил вторую повестку, по которой должен был пройти ВЛК.

Однако на этом эпопея с Винницким ТЦК и СП не окончилась. 24 ноября мужчина повторно явился на комиссию, имея на руках выводы от узких специалистов. Но они снова не устроили медиков, поэтому ему предложили лечь в стационар, чтобы подтвердить один из диагнозов.

— До 28 ноября нахожусь в пульмонологическом отделении. Но по неизвестным причинам е-больничный открывается в системе только на день, еще три – это формально прогулы и дополнительный повод работодателю для моего увольнения. Пытаюсь получить в медучреждении оправдательный документ, но там отказывают с мотивацией: вас направила ВВК, у него и требуйте справки. В комиссии, конечно, никакого подтверждения моего пребывания в стационаре тоже не выдают, потому что я находился в конкретной больнице, а комиссия к ней не имеет отношения. Такой замкнутый круг, – констатирует собеседник.

По словам Тимура, попытки выяснить имя конкретного работника ТЦК и СП, направившего по его месту работы второе письмо, вылившееся в заявление на увольнение, успеха не имели. Хотя в военкомате его заверили, что все документы — на учете, так что ошибки не должно было произойти.

— Я должен еще раз прибыть в военкомат 12 декабря, потому как на президентской гонке прошел во "второй тур" и должен теперь предоставить акты обследований после пребывания в стационаре, — говорит винничанин. — Кстати, таких которых я, было очень мало, большинство ВВК признавали пригодными к службе сразу, потому что повторюсь, относились к делу формально и не имели целью разобраться, действительно ли у человека какие-то заболевания. Как будет в моем случае — не знаю, потому что полученные у столичных врачей независимые результаты почему-то комиссия не учла, хотя закон и позволяет их приобщать к личному делу.

Еще одна повестка выписана на 12 декабря, сверху отметка 42б, означающая ограниченную пригодность в военное время.

Что касается выводов врачей Винницкой областной больницы, — продолжает рекрут, — то они не подтвердили у меня бронхиальную астму, которая неизлечима, а поставили мне хронический бронхит. До законодательных изменений, кстати, эта болезнь была в списке, с которыми не принимали в армию. Что касается проблем с сосудами, то результаты исследования совпали, но в Виннице, в отличие от Киева, мне поставили более легкую (3-ю вместо 4-й) стадию трофической язвы. Теперь буду ждать очередной визит комиссии и ее заключения.

Но в любом случае этот вызов в ТЦК и СП уже лишил меня работы на оборонном предприятии, потому что работодатель хотел "закрыть" этот вопрос, а я пытался доказать свою правоту. В результате был вынужден написать заявление на увольнение по согласованию сторон. Пока никаких шагов, кроме устных извинений заместителя военного комиссара, я так и не получил. Поэтому есть основания подавать на структуру в суд иск в защиту чести и достоинства. На своем примере я убедился, что система мобилизации в стране несовершенна. При этом все кричат о реформировании, но по факту мы видим значительные пробелы, которые не обеспечивают социальных гарантий для людей, подпадающих под мобилизацию, — отметил Тимур.

Как сообщал "Телеграф", один из блоггеров обнародовал количество работников "Приватбанка" мужского пола, получивших "бронь" от мобилизации, — этого хватило бы для формирования 15 батальонов.