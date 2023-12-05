Хватило бы на несколько батальонов: блогер рассказал, сколько мужчин "забронировали" в "ПриватБанке"

Раскрыта инсайдерская информация о "брони" сотрудников госсектора

В государственном банке "ПриватБанк" сейчас работает порядка 6500 мужчин, которые получили "бронь" от мобилизации в Украине. Этого количества хватит, чтобы сформировать 15 батальонов по 430 человек.

Об этом написал блогер Михаил Шнайдер, сославшись на инсайдерскую информацию. По его мнению, эти данные выглядят весьма интересно, учитывая ситуацию с мобилизацией в стране.

"К примеру, только в одном государственном "ПриватБанке" работает 6500 мужчин, которые имеют "бронь". Это, фактически, 15 батальонов по 430 человек. Маленькая армия", ― пишет Шнайдер.

В связи с этим у него возникли некоторые вопросы к самому банку и ТЦК, представители которого якобы обращаются к работодателям с требованием предоставить списки военнообязанных сотрудников, но, по мнению блогера, не обращают внимание на крупнейший банк в стране.

"У меня два вопроса. Первый ― неужели банковскую работу не могут выполнять женщины? И второй ― почему ТЦК заставляют работодателей по всей стране подавать списки военнообязанных, а государственный банк, который должен подавать пример, прячет своих сотрудников от мобилизации?", ― спрашивает Шнайдер.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал об усилении мобилизации в двух областях Украины. Мужчин могут останавливать на улицах и просить их предъявить документы.