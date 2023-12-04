В некоторых областях Украины усилили мобилизацию: что это значит

Таких областей сейчас две

В Украине в очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом в некоторых областях мобилизационные мероприятия будут проходить жестче, чем на остальной части нашей страны.

Об этом сообщает издание "TodayUA". Оно отмечает, что в настоящий момент в двух областях Украины уже стали давать больше полномочий работникам ТЦК. Речь идет о Закарпатье и Львовщине.

В частности, в Закарпатской области представителям ТЦК удалось останавливать мужчин на улице и требовать у них документы для проверки. Совместную ответственность за такое решение взяли начальник областной военной администрации Виктор Никита и начальник ТЦК полковник Андрей Савчук.

Во Львовской области областная военная администрация также, несмотря на оговорки Минюста, разрешила сотрудникам ТЦК останавливать мужчин на улицах и проверять их документы.

О том, как сейчас проходит мобилизация, вы можете прочитать в интервью спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II".

Напомним, ранее мы писали о том, кто уже в декабре может получить повестку в армию.