У деяких областях України посилили мобілізацію: що це означає

Таких областей зараз дві

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому в деяких областях мобілізаційні заходи відбуватимуться жорсткіше, ніж на решті територій нашої країни.

Про це повідомляє видання TodayUA. Воно зазначає, що зараз у двох областях України вже стали надавати більше повноважень працівникам ТЦК. Йдеться про Закарпаття та Львівщину.

Зокрема, у Закарпатській області представникам ТЦК дозолили зупиняти чоловіків на вулиці та вимагати у них документи для перевірки. Спільну відповідальність за таке рішення взяли начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита та начальник ТЦК полковник Андрій Савчук.

На Львівщині обласна військова адміністрація також, незважаючи на застереження Мінюсту, дозволила співробітникам ТЦК зупиняти чоловіків на вулицях та перевіряти їхні документи.

Про те, як зараз відбувається мобілізація, ви можете прочитати в інтерв’ю спікера Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто вже у грудні може отримати повістку до армії.